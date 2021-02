Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 26 febbraio: i dati alle 17. Veneto, Puglia e Toscana oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 26 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre l'Iss lancia l'allarme sull'indice di contagio Rt in rialzo in quasi tutte le regioni italiane, i dati degli ultimi giorni su contagi e decessi sono in peggioramento: ieri i nuovi positivi registrati sono stati quasi 20mila.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi dati. In Veneto i nuovi casi sono oggi 1.174, con 23 morti, mentre in Puglia sono 1.104 con 22 decessi. Anche in Toscana i morti sono 22, con 1.254 nuovi positivi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 16:13

