Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 17 novembre: i dati alle 17. In Veneto 100 morti

Coronavirus, i dati di oggi: alle 17 il bollettino di martedì 17 novembre del Ministero della Salute. Mentre i numeri di ieri sui contagi erano decisamente più bassi dei giorni precedenti (a causa di un numero molto minore di tamponi) si attendono i dati di oggi su nuovi positivi e vittime, e dai singoli bollettini regionali non arrivano buone notizie. In Veneto ad esempio i decessi sono ben 100 e i casi in più sono 3.214, mentre in Toscana si registrano 2.361 casi e 52 morti.

+++ALLE 17 IL BOLLETTINO NAZIONALE+++

