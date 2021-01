Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: 11.831 nuovi casi e 364 decessi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: sono 11.831 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (con 67.164 tamponi processati) e 364 i nuovi decessi.

Gli attuali positivi, in Italia, sono 577.062, di cui 551.545 in isolamento, 22.948 ricoverati e 2569 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 26.823.305 tamponi e accertati 2.141.201 casi, con 74.985 deceduti e 1.489.154 guariti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Gennaio 2021, 17:33

