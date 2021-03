Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 16 marzo: i dati alle 17. In Veneto 84 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 16 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre l'Ema rassicura sul vaccino AstraZeneca - bloccato in diversi Paesi europei tra cui l'Italia - e rimanda a giovedì una decisione definitiva, ieri i nuovi contagi oltre 15mila su poco meno di 180mila tamponi e un tasso di positività dell'8,5%.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.901, con ben 84 morti, mentre in Toscana i casi di oggi sono 1.247, con 18 decessi. Sono 172 invece i casi in Basilicata, con 6 morti.

