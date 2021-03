Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 marzo: i dati alle 17. Quasi 900 casi in Toscana

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Ieri i nuovi positivi sono stati oltre 17mila (17.455) con 192 morti: gli attualmente positivi, dopo un calo costante nelle ultime settimane, da qualche giorno sono tornati a salire e sono ora 422.367.

Dai singoli bollettini regionali emergono i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi di oggi sono 603, con 5 morti, mentre in Toscana continua l'impennata di contagi con 877 casi e 18 decessi. In Puglia i casi sono invece 631, con 29 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 15:33

