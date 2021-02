Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 15 febbraio: i dati alle 17. In Veneto crollano i contagi: solo 241 casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 15 febbraio del Ministero della Salute: i dati di oggi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre infuria la polemica sulla chiusura degli impianti da sci, e alcuni esperti tra cui Walter Ricciardi e Andrea Crisanti chiedono un lockdown totale per fermare l'incidenza delle varianti (soprattutto quella inglese), c'è attesa per i dati di oggi, che però saranno molto probabilmente condizionati dal fisiologico calo di tamponi nel weekend.

Ieri i casi erano stati 11.068 con 221 morti. Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri. Il Veneto vede un drastico calo dei contagi, anche se i dati potrebbero scontare un ritardo nelle elaborazioni, come accaduto spesso nei fine settimana: i nuovi positivi sono solo 241, con 11 morti. In Toscana i casi sono invece 428 con 18 decessi. In Puglia i morti sono 22 mentre i nuovi casi registrati sono 345, ma con meno di tremila tamponi.

