Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 31 dicembre: i dati alle 17. Contagi in forte risalita

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 31 dicembre del Ministero della Salute: dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina i dati di oggi su contagi e vittime, nel giorno in cui il Governo conferma che il 7 gennaio riapriranno tutte le scuole in presenza e tutta l'Italia sarà in zona gialla. Ma la riapertura delle scuole non sarà definitiva: secondo il viceministro Sileri infatti in caso di focolai ci saranno degli "stop and go".

Leggi anche > Tutta Italia in zona gialla dal 7 gennaio. Torna la scuola in presenza a medie e superiori

Dai singoli bollettini regionali i primi dati, con i contagi in leggera risalita rispetto alle scorse settimane: in Veneto i morti sono 129, con 4.800 nuovi positivi, mentre in Toscana si registrano 632 nuovi casi e 18 morti. 73 morti e 1.767 nuovi positivi nel Lazio. In Puglia 1.661 nuovi casi e 21 morti, in Basilicata 155 nuovi positivi e un morto. in Emilia Romagna si torna oltre i duemila casi: i nuovi positivi di oggi sono 2.116 con 55 morti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA