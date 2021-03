Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 marzo: i dati completi dopo le 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Ieri i contagi hanno ancora superato i 21mila in tutta Italia, con 460 morti: nel pieno della terza ondata, in seguito alle zone rosse i dati sui nuovi positivi sembrano in fase leggermente calante, ma la strada è ancora lunga e per eventuali allentamenti delle restrizioni ci sarà da aspettare almeno fino a Pasqua.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Toscana i nuovi positivi sono oggi 1.518, con 22 morti, mentre in Veneto si registrano 1.861 casi e 25 decessi. In Basilicata 110 casi e nessun decesso, in Alto Adige 137 casi e un morto, mentre nelle Marche i nuovi positivi sono 621.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 15:36

