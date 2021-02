Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 11 febbraio: i dati alle 17. Puglia ancora oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 11 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre preoccupano in tutta Italia le varianti, soprattutto quella inglese, i dati delle ultime settimane vedono un lieve calo dei morti e un numero sostanzialmente costante di nuovi casi, con un sensibile aumento dei tamponi (ieri oltre 300mila). Il bollettino di ieri ha visto quasi 13mila nuovi positivi.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Veneto i casi sono 708 con 31 morti, mentre in Toscana si registra un aumentare dei nuovi positivi, che oggi sono 894 con 7 decessi. Ancora oltre i mille casi la Puglia, che oggi (nel giorno del ritorno in zona gialla dopo la correzione dei dati sui posti di terapia intensiva) vede 1.248 nuovi casi e 33 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

