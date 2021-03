Coronavirus in Italia, i contagi di giovedì 11 marzo: i dati completi alle 17. Crescono ancora i casi in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 11 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre l'Aifa blocca in via precauzionale un lotto del vaccino AstraZeneca e il governo studia nuove restrizioni per le prossime settimane, oltre a un nuovo piano vaccinale, i numeri sui contagi continuano a preoccupare: ieri i nuovi positivi sono stati oltre 22mila, con 332 morti.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati. In Toscana i nuovi casi sono 1.302 con 20 morti, mentre in Veneto i nuovi positivi sono 1.677, con 22 decessi. Crescono ancora i casi in Puglia, dove si registrano 1.634 nuovi positivi e 17 morti, mentre nelle Marche i contagi sono oggi 921.

