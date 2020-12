Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 9 dicembre: i dati alle 17. Zaia attacca le altre Regioni

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 9 dicembre del Ministero della Salute: dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina tutti i dati sui contagi e i decessi. Mentre la Lombardia diventa zona gialla, la notizia di oggi è che stanno emergendo alcune criticità legate alle allergie per il vaccino anti Covid in Gran Bretagna.

Quanto ai contagi, negli ultimi giorni c'è stato un forte calo dei numeri, sebbene il Ponte dell'Immacolata e il fortissimo calo del numero dei tamponi lascino dei dubbi sull'attendibilità del dato. I decessi, ha sottolineato anche ieri Gianni Rezza, consulente del Ministero della Salute, continuano ad essere troppi. I nuovi positivi sono in calo così come la percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi totali (ieri sotto il 10%). Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri: in Veneto i nuovi casi sono 2.427, con 29 morti, in Toscana 505.

Intanto il Governatore del Veneto Luca Zaia attacca le altre Regioni riguardo i dati: «Il numero assoluto di positivi non vuol dire niente. Quel che conta è la percentuale sul totale dei tamponi», ha detto parlando con i giornalisti sui dati del contagio in regione. «Vorremo capire ufficialmente - ha proseguito - e ne ho parlato anche con il professor Brusaferro, se i dati sono omogenei a livello nazionale. Se si prende il dato assoluto dei positivi devi spiegare che non è confrontabile con altre regioni; alcune fanno solo tamponi molecolari, altre un pò di rapidi, alcune caricano un dato, altre hanno fatto scelte di testare fasce popolazione e non altre. Non è - ha concluso - un dato omogeneo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA