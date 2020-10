Coronavirus in Italia, ancora boom di contagi: «Oltre tremila in Veneto e Campania». Alle 17 il bollettino

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, in attesa del bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 30 ottobre, si va probabilmente verso un nuovo record di contagi in Italia. Già ieri erano stati sfiorati i 27mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con oltre 7.300 casi in Lombardia e tremila in Campania e due regioni oltre i duemila casi (Veneto e Piemonte). Oggi in Veneto balzo record di contagi: per la prima volta oltre tremila nuovi positivi (3.012, secondo il bollettino della regione).

Il numero totale di casi dall'inizio dell'epidemia in Veneto sale a 54.256, con 17 decessi nell'ultimo giorno (per un dato complessivo di 2.388 vittime). I numeri più preoccupanti arrivano però dalle terapie intensive, dove ora vi sono 122 malati, 20 più di ieri, mentre il dato dei ricoveri nei reparti non critici, 877 (+18) è meno marcato. In Campania invece i nuovi positivi sono 3.186 su 18.650 tamponi, ha fatto sapere il governatore De Luca nella sua consueta diretta Facebook.

