Coronavirus in Italia, 205 morti e record di casi (quasi 25mila): gli attualmente positivi sono più dei guariti. Mille ricoverati in più

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 28 ottobre del Ministero della Salute: ancora in aumento i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con il nuovo record di 24.991 con 198.952 tamponi (ieri erano stati 21.994 con 174.398 tamponi). 205 i decessi (ieri erano stati 221). Con 3.416 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 276.457 (20.367 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 14.643 unità). La percentuale di tamponi positivi è del 12,5%, mentre si registra il sorpasso dei positivi che da oggi diventano più di guariti e dimessi.

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 37.905, mentre il numero totale dei casi è di 589.766. Dei 205 morti 47 vengono dalla Lombardia, 19 da Lazio e Piemonte, 17 dalla Campania, 15 dalla Liguria e 14 dall’Emilia Romagna. Resta ancora la Lombardia la regione più colpita con 7.558 nuovi positivi, seguita da tre regioni oltre i duemila casi: si tratta di Piemonte (2.827), Campania (2.427) e Veneto (2.143). Solo due regioni (Molise e Val d’Aosta) sotto i cento casi. Nessuna regione a contagio zero.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 589.766 (24.991 in più rispetto a ieri), di cui 37.905 morti e 275.404 dimessi e guariti, 3.416 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 276.457, ieri era di 255.090, un aumento di 20.367 unità. È dunque arrivato oggi il sorpasso: i positivi sono più dei guariti.

Sono 1.536 i malati in terapia intensiva (ieri erano 1.411) di cui 292 in Lombardia (+21), 166 nel Lazio (dato invariato), 160 in Campania (+20), 135 in Piemonte (+14) e 130 in Toscana (+11). I ricoverati con sintomi sono 14.981, 1.026 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 259.940 (20.216 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 15.152.038, di cui 198.952 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 174.398). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 9.197.638. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

