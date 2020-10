Coronavirus, verso il record di contagi: «Tre regioni oltre i duemila casi». Alle 17 il bollettino

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 23 ottobre del Ministero della Salute si preannuncia drammatico. Stando ai dati finora emersi dalle singole regioni, si va verso un balzo in avanti per i numeri sui nuovi positivi. In Lombardia i nuovi positivi sono circa cinquemila in più, 2.200 in Campania (con De Luca che chiede il lockdown), duemila in Piemonte, oltre 1.500 in Veneto, quasi 600 in Puglia, il doppio rispetto al record precedente. Ieri i casi in più erano stati 16.079 con 170.392 tamponi.

«Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono cinquemila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no», ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana aggiungendo che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti ricoverati. «Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta - ha aggiunto - a Milano ci sono circa mille nuovi casi». E ora dopo Lombardia, Campania e Lazio, che sono già intervenute con ordinanze specifiche, e dopo la Calabria che lo ha appena annunciato, anche il Piemonte potrebbe ricorrere al coprifuoco per svuotare le strade e cercare di contenere i contagi.

