Coronavirus in Italia, 24 morti e 2.548 nuovi positivi: mai così tanti casi dallo scorso 27 aprile. Record di tamponi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 17:20

in Italia, ildel. Netto aumento dei nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, che con la cifra record di oltre 118mila tamponi (118.236)(ieri erano stati 1.851 con 105.564 tamponi): 24 invece i decessi (ieri erano stati 19). Il dato di 2.548 casi in più è il più alto dal 27 aprile scorso, in pieno lockdown: quel giorno furono 2.598, ma con poco più di 32mila tamponi.Con 1.140 dimessi/guariti in più, gli(1.384 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 633 unità). Il, mentre il numero totale dei casi è di 317.409., 4 dalla Liguria, 1 da Piemonte, Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tantissimi casi in Veneto (445), seguito da Campania (390) e Lombardia (324). reoccupa anche il Lazio (265).I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 317.409 (2.548 in più rispetto a ieri), di cui 35.918 morti e 228.844 dimessi e guariti, 1.140 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dinel nostro Paese è 52.647, ieri era di 51.263, unSono 291(ieri erano 280) di cui 49 nel Lazio (+2), 38 in Campania (-1) e 35 in Lombardia (+1). I, 50 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 49.259 (1.323 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 11.452.158, di cui 118.236 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 105.564). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 6.916.588. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.