Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di venerdì 1 gennaio, giorno di Capodanno. I dati nazionali saranno disponibili come di consueto dalle 17. Nel frattempo si conferma critica la situazione in Veneto che registra altri 4.805 nuovi contagi e 90 decessi. Peggiora il Lazio con 1.913 nuovi positivi e 23 decessi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Gennaio 2021, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA