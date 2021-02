di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 19 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.479 su 297.128 tamponi (ieri erano stati 13.762 su 288.458 tamponi). 353 i morti (ieri erano stati 347). Con 17.175 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 382.448, 2.053 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 4.363 unità.

Il tasso di positività è del 5,2% (ieri era stato del 4,8%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 95.235. Dei 353 morti di oggi 46 vengono dall’Emilia Romagna, 38 dal Lazio, 33 dalla Lombardia, 32 dal Veneto, 27 dalla Puglia, 25 dal Piemonte, 22 dalla Sicilia, 19 dalla Toscana e 13 dalla Campania. La Regione più colpita è oggi la Lombardia che torna oltre i tremila, e anzi sfiora i quattromila casi (3.724): a seguire tre regioni oltre i mille casi, sono l’Emilia Romagna (1.821), la Campania (1.616) e il Piemonte (1.307).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-venerdì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: continua il lieve calo dei positivi e anche dei decessi, con un numero crescente di tamponi. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 59.052 (venerdì scorso erano 60.610, due settimane fa 58.651), mentre i morti sono 1.663 (1.772 venerdì scorso, 2.104 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.333.294, a fronte dei 1.327.679 di una settimana fa e dei 1.206.804 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 19 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.780.882, di cui 95.235 morti e 2.303.199 dimessi e guariti, 17.170 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 382.448, ieri erano 384.501, un calo di 2.053 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 297.128 (ieri erano stati 288.458). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 37.501.875, mentre il totale delle persone testate è di 18.740.720.

Del totale dei positivi sono 362.558 quelli in isolamento domiciliare (-1.935), 17.831 ricoverati in altri reparti (-132) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.059 (+14) di cui 373 in Lombardia (+5), 231 nel Lazio (-1), 183 in Emilia Romagna (+2), 163 in Puglia (+4), 150 in Sicilia (+5), 149 in Toscana (+5), 130 in Piemonte (+2) e 110 in Campania (dato invariato). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 151 (-26 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (22), seguita da Emilia Romagna (20), Lazio e Campania (15), Toscana (14), Puglia (12), Sicilia (11) e Piemonte (10).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 17:48

