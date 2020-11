Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 16 novembre. Tutti i dati alle 17

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, alle 17 il bollettino di lunedì 16 novembre del Ministero della Salute. Come spesso avviene di lunedì, per via del calo dei tamponi nel weekend i dati sui contagi dovrebbero essere più bassi rispetto ai giorni precedenti. Venerdì è stato registrato un record di casi, con i nuovi positivi che hanno sfiorato quota 41mila. Dai singoli bollettini regionali emerge come i dati di oggi siano leggermente più bassi rispetto ai giorni scorsi: in Veneto segnalati poco meno di duemila casi, poco più di mille invece in Puglia.

Leggi anche > Vaccino anti Covid, Moderna annuncia: «Il nostro efficace al 94,5%»

+++ALLE 17 IL BOLLETTINO NAZIONALE+++

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA