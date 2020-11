Coronavirus in Italia, alle 17 il bollettino nazionale. In Veneto oltre duemila casi

Coronavirus in Italia, alle 17 il bollettino nazionale di oggi lunedì 9 novembre. Mentre continua a infuriare la polemica sulle Regioni gialle, arancioni e rosse (con la presidente di Siaarti Flavia Petrini che ha definito «insopportabili» le scene di vie, parchi o lungomari affollati, continua l'emergenza Covid con i dati sui contagi che restano alti ma meno dei giorni scorsi, anche per via del numero inferiore di tamponi nel weekend. Intanto i singoli bollettini regionali vedono oltre duemila casi in Veneto (2.223, oltre mille in meno rispetto a ieri).

Leggi anche > Annuncio Pfizer: «Il nostro vaccino anti-Covid efficace al 90 per cento»

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA