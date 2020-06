Coronavirus, Iss: «Parti del virus nelle mascherine anche dopo sette giorni»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 10:50

dall'inoculo». Lo ha spiegato Rosa Draisci, del Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell' Istituto superiore di sanità , rispondendo a una domanda nel corso dell'audizione del presidente Issalla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. «Si tratta di una sperimentazione che prevedeva il rilevamento dei virus nelle diverse superfici. Nella parte interna delle mascherine - ha detto Draisci - è risultato» rilevabile «fino a 7 giorni». «Si tratta - ha evidenziato Brusaferro - di uno studio scientifico in ambienti protetti, non è dunque immediatamente assimilabile a situazioni normali. Costruire un setting sperimentali vuol dire tenerlo protetto da luce del sole e da altri fattori che hanno una influenza» sui risultati nella vita reale.«Le mascherine chirurgiche possono esser utilizzate anche per un uso prolungato da 2 a 6 ore ma» e neppure il ricondizionamento, ha aggiunto Brusaferro. Per quelle di comunità «dipende dal materiale con cui sono realizzate» ma queste «non hanno potere filtrante, fungono solo da barriera».«Non è raccomandato usare mascherine molto sofisticate a livello domestico. Ma, in base ai diversi contesti, si può usare lo strumento di protezione più appropriato». Pertanto - ha spiegato il presidente dell'Iss - «usare la mascherina appropriata per l'uso appropriato potrebbe essere uno slogan da utilizzare» per campagne informative nella popolazione.Brusaferro inoltre avverte che «laddove le superficie sono mantenute pulite il virus è facilmente inattivabile, ma dobbiamo stare attenti a non esagerare. Le disinfezioni possono provocare effetti indesiderati se usate in modo estensivo e intensivo. Perché un eccesso di disinfettanti arriva negli scarichi ed entra in un ciclo».