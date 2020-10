Coronavirus, l'Iss: «Indice Rt a 1,06: l'epidemia accelera. Oltre 3.800 focolai attivi. Evitare assembramenti in casa e all'aperto»

Il virus oggi circola in tutto il paese. Continuano ad aumentare i nuovi casi segnalati in Italia per la decima settimana consecutiva con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 44,37 per 100.000 abitanti (periodo 21/9 - 4/10 contro il 34,2 per 100.000 abitanti nel periodo 14/9 - 27/9). Si osserva anche un aumento nel numero di casi sintomatici nello stesso periodo (8.198 casi sintomatici nel periodo 21/9-4/10 vs 6.650 casi sintomatici nel periodo 14/9 - 27/9). Lo rileva il monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.

Per gli esperti è essenziale «mantenere l'attenzione sulle misure già introdotte per prevenire la trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera da parte delle famiglie e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico». L'Iss insiste inoltre che è «essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell'epidemia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 18:35

