Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 11:09

LOLNEWS.IT - In Italia i contagiati sono più di 27mila, un numero che fa tremare tutti noi – e il resto del mondo – ma che incredibilmente: è rimasta l’unica provincia senza contagiati daanche se gli abitanti non possono dirsi fuori pericolo. Il capoluogo molisano conta circa 22mila abitanti, per un totale di 83mila in tutta la provincia e fin da subito il sindaco Giacomo D'Apollonio ha invitato alla responsabilità i suoi concittadini adottando misure preventive che fino ad oggi li hanno tenuti al riparo. L’unico fortino “Coronavirus free" ha fatto controlli mirati, eseguito posti di blocco per chi rientrava dal Nord, sanificato le strade e invitato a rispettare le regole. Ma il sindaco è convinto che la “fortuna di Isernia” risieda anche in un altro aspetto particolare: “Siamo pochi, 22mila in città, e con parecchio spazio intorno. Questo ci ha preservato, le distanze, ma ora non basta più”. Foto@Shutterstock