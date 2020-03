Coronavirus, la testimonianza di un autista soccorritore: «I nostri giorni di corsa per fermare il contagio»

«Nell'ultimo turno in ambulanza abbiamo accompagnato in ospedale solo pazienti con sospetto coronavirus». A sfogarsi - dopo ore e ore di corse verso il Sacco e le altre strutture dove resta qualche letto disponibile in rianimazione - è Andrea, 40 anni, autista soccorritore a Milano. La tensione si stempera via via nella sua voce, mentre racconta quella che per chi fa servizio in 118 ormai è diventata una triste routine. «Milano spiega sta resistendo per non diventare come Bergamo, Brescia o altre aree della Lombardia già molto colpite dal contagio».

Ma la fatica è tanta e soprattutto dopo la morte del soccorritore di Bergamo, l'angoscia attanaglia anche a chi, come lui, questo lavoro la fa da 20 anni.



Com'è andato il turno?

«Il primo paziente era un sacerdote 90enne in condizioni molto gravi. Non lo abbiamo portato in rianimazione ma in una struttura dove trascorrere le sue ultime ore. Altri tre preti, ospiti come lui di una casa del clero, avevano febbre alta. Il medico della struttura, anche lui un religioso, ci ha chiesto se adesso debba stare in quarantena. Se lo facesse, però, non ci sarebbe nessun altro in grado di curare i confratelli».



Chi avete soccorso oltre a lui?

«Ci ha chiamati un autista di autobus 50enne, a casa da una decina di giorni con tosse e febbre alta. Ci ha detto che quando sono stati distribuiti guanti e mascherine ai suoi colleghi lui era già in malattia».



Avete soccorso anche qualcuno che aveva violato il Dpcm?

«Non abbiamo trovato nessuno che avesse trasgredito il decreto e non abbiamo portato in ospedale dei lavoratori di qualche azienda. Abbiamo solo risposto a telefonate di persone che temevano di avere il virus e che chiedevano di andare in ospedale».



Quando chiamano il 118, tutti dicono di avere i sintomi tipici?

«In realtà c'è tanta incertezza. Un collega, ad esempio, è arrivato a casa di una signora che lamentava dolori addominali e solo dopo averla caricata sulla barella ha scoperto che era appena stata dimessa dopo essere stata curata per il coronavirus».



Voi soccorritori avete abbastanza guanti, tute, occhiali e mascherine?

«Noi abbiamo materiale adeguato a proteggerci, ma non dobbiamo sprecarlo. Tra i soccorritori c'è chi ha un atteggiamento un po' spavaldo e chi ha paura. Le nuove disposizioni prevedono che una sola persona per equipaggio si vesta con tutte le protezioni e entri nelle case dei pazienti, mentre altri due restino nell'ambulanza e indossino semplicemente le mascherine. Abbiamo chiesto che facciano il tampone a tutti, ma solo con la febbre possiamo fermarci, altrimenti dobbiamo continuare a lavorare». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 08:07

