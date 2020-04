Coronavirus, l'infermiera da Norcia a Bergamo: «Devo ridare la solidarietà ricevuta dopo il terremoto»

siamo stati circondati di affetto, attenzioni e aiuti e quindi vedendo le immagini di quello che stava accadendo nel nord del Paese, con il coronavirus, mi sono detta che non potevo restare con le mani in mano coprendo semplicemente il mio turno all'ospedale di Norcia

Siamo orgogliosi di lei, che contribuirà attraverso il suo operato ad alleviare le ferite di una comunità tanto provata da questa emergenza. Attraverso il gesto di Anna, che ringraziamo tantissimo e che ci rende orgogliosi, la nostra comunità può restituire un po' di quella solidarietà che ha avuto immediatamente nel post sisma, come lei stessa oggi pomeriggio ha dichiarato in una sua intervista

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA