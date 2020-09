Coronavirus, indice Rt destinato a salire a 0,4 con la riapertura delle scuole

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 17:50

Lesono appena ricominciate per buona parte degli studenti ma d. L, è infatticon il ritorno dei ragazzi tra i banchi. Aumenteranno i rischi di contagi tra studenti e di conseguenza anche all'interno delle loro famiglie, in modo inevitabile.Questo, secondo il comitato tecnico scientifico, richiederà un maggiore monitoraggio con tamponi, tracciamento dei contatti ed eventuale isolamento di casi positivi. Già lo scorso aprile il comitato aveva avvertito sulla crescita dell'indice Rt con la riapertura delle scuole. L'indice Rt in Italia è da mesi sotto l'1 ma nelle ultime settimane è tornato a salire, facendo preoccupare la comunità scientifica.Molti virologi sono quindi in allerta. Tra questi Andrea Crisanti che ha commentato: «Il nostro sistema sarà messo a dura prova tra 15-20 giorni quando saranno riprese sia le scuole che tutte le attività economiche. Ad ottobre-novembre capiremo molte cose». Per ora la situazione in Italia sembra essere migliore di molti altri paesi europei e anche il sistema sanitario non è troppo sotto pressione, ma l'appello degli esperti è di continuare a seguire le regole per evitare che la situazione possa nuovamente degenerare.