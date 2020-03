Cronavirus, parla l'esperta: «È intelligente, si indebolirà e sarà meno contagioso, ma non è detto che il caldo aiuti»

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 16:26

Il continua a dare contagi, aElisa Vincenzi, capo della ricerca del San Raffaele ha spiegato a La Stampa quale sarà, o almeno quale si crede che dovrebbe essere. La dottoressa, a capo di una squadra di ricercatori concentrata sullo studio del virus e spiega che presto sarà più debole.«Il virus si indebolirà col passare del tempo e diventerà meno contagioso», si tratta di un meccanismo normale nell'andamento delle epidemie di questo tipo, perché virus, spiega: «diventano intelligenti». La sua equipe sta cercando di capire come reagiscono gli anticorpi al virus per studiarlo e trovarne il punto debole. L'intento è scovare delle molecole innate nei nostri DNA, considerate antenati degli anticorpi, che potrebbero prevenire l’infezione del coronavirus.La virologa però mette in allerta e spiega che il peggio non è affatto passato, secondo lei sarà necessario un ulteriore peggioramento, non si è ancora al picco della pandemia, e secondo un suo parere l'arrivo del caldo potrebbe non essere effettivamente d'aiuto. Per tutelarsi il più possibile consiglia: Oltre a seguire le regole bisogna ricordare che la paura è nemica della salute, perché genera stress e indebolisce il sistema immunitario. Sull’alimentazione le vitamine come la B12 o la D, che viene col sole, sono fondamentali. Una dieta varia e ricca di vitamina C aiuta. Vale la regola delle cinque porzioni di frutta o verdura al giorno».Smentisce poi ogni tesi complottistica sul fatto che il virus sia stato creato in laboratorio: «Non esiste niente di simile da cui partire. L’origine più probabile è una delle 1200 specie di pipistrello, quella a ferro di cavallo. Con un probabile ospite intermedio, che secondo il consorzio di ricerca Next strain, ha la stessa sequenza genetica del pangolino, un formichiere utilizzato dalla medicina cinese».