Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi 10 novembre 2020: 3659 nuovi casi e 64 morti

Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi, 10 novembre 2020: in 24 ore accertati 3659 nuovi casi con 15.812 tamponi. I nuovi decessi sono 64, ma il dato è dovuto ad un aggiornamento dei giorni scorsi.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 10 novembre: 580 morti e 35.098 contagi in più. Mai così tanti decessi da metà aprile

Leggi anche > Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 10 novembre 2020: 10.955 nuovi contagi e 129 morti

I guariti in un giorno sono 1016, per un totale di 40.737 da inizio emergenza. Questa la ripartizione dei guariti nelle diverse province del Piemonte: Alessandria 4394, Asti 2145, Biella 1252, Cuneo 4699, Novara 3412, Torino 21.378, Vercelli 1735, Verbano-Cusio-Ossola 1272, extraregione 252, oltre a 198 in fase di definizione.



I nuovi decessi sono 64, ma la Regione Piemonte specifica che si tratta di un dato di aggiornamento cumulativo e relativo ai giorni scorsi. Da inizio emergenza le vittime sono 4742, così suddivise per provincia: 742 Alessandria, 290 Asti, 244 Biella, 475 Cuneo, 461 Novara, 2088 Torino, 249 Vercelli, 143 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Aumentano sia i ricoverati (4715, +175 in 24 ore) che le terapie intensive (325, +13 in un giorno). Gli attuali positivi in Piemonte sono 58.835, di cui 53.795 in isolamento domiciliare. Da inizio emergenza processati 1.178.337 tamponi, con 104.314 casi accertati, così suddivisi per provincia: 9114 Alessandria, 4766 Asti, 3314 Biella, 13.472 Cuneo, 7691 Novara, 57.696 Torino, 3809 Vercelli, 2694 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 656 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1102 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA