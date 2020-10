Coronavirus in Italia: sono 10.925 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con oltre 165mila tamponi effettuati. Sono 47 le persone decedute a seguito delle conseguenze derivanti dall'epidemia di Covid-19. In Lombardia si registrano 2.664 nuovi contagiati, mentre in Campania il numero di nuovi positivi è di 1.410.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 17:16

