Coronavirus, Iaquinta preoccupato per il papà: «Questa è la sua cella, distanze di sicurezza impossibili»

Vincenzo Iaquinta, attaccante ex Juve e campione del mondo nel 2006, con un post Instagram nel quale denuncia la situazione delle carceri e il rischio coronavirus che corre anche il padre, rivolge un appello al premier Conte e al ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. «Questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera !!Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?», scrive Iaquinta (con la postilla «partendo del presupposto che mio padre è innocente») che posta la piantina della cella, 5.25 metri per 4.50 e quattro posti letto.



edetevi un'attimo e riflettete che c'è chi chiuso in quattro mura gelide, alte vecchie e sporche deve stare per un'ingiustizia - il testo del post dell'ex attaccante - quella è la vera tortura... Quando ti mettono nella tua cella e senti sbattere il cancello, allora capisci che è tutto vero. Un'intera vita spazzata via in quel preciso istante. Non resta più niente, solo una serie interminabili di giorni per pensare...ogni volta che io dico che in fondo è un carcere comodo, che lo trattano benissimo, poi dubbiosamente penso 'la galera è galera'...le finestre hanno le grate, le porte sono di ferro..ogni ora è ogni notte passa una guardia accede la luce e guarda dentro...questa è la vera tortura no quella che stiamo vivendo noi cittadini.. Dunque per favore prima di lamentarvi perché siete tanto stufi di stare sul divano a guardare Netflix chiudete un'attimo gli occhi e pensate a quanto siete fortunati!!! Giuseppe Iaquinta innocente».

edetevi un'attimo e riflettete che c'è chi chiuso in quattro mura gelide, alte vecchie e sporche deve stare per un'ingiustizia - il testo del post dell'ex attaccante - quella è la vera tortura... Quando ti mettono nella tua cella e senti sbattere il cancello, allora capisci che è tutto vero. Un'intera vita spazzata via in quel preciso istante. Non resta più niente, solo una serie interminabili di giorni per pensare...ogni volta che io dico che in fondo è un carcere comodo, che lo trattano benissimo, poi dubbiosamente penso 'la galera è galera'...le finestre hanno le grate, le porte sono di ferro..ogni ora è ogni notte passa una guardia accede la luce e guarda dentro...questa è la vera tortura no quella che stiamo vivendo noi cittadini.. Dunque per favore prima di lamentarvi perché siete tanto stufi di stare sul divano a guardare Netflix chiudete un'attimo gli occhi e pensate a quanto siete fortunati!!! Giuseppe Iaquinta innocente».

