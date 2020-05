Il sindaco annunciò che era contagiata, i vicini volevano cacciarla. Ora Giusy dà una bella notizia su Fb: «Sono guarita»

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 21:47

L'annuncio della sua positività al Covid da parte delscatenò, involontariamente, la rivolta dei suoi vicini che bloccarono le strade del quartiere. Chiesero a gran voce il suo allontanamento per paura di essere contagiati. Dopo 66 giorni, la giovane lavoratrice ritornata da Livigno ad Acerra perché aveva perso il suo lavoro in albergo e rimasta in quarantena volontaria prima che le venisse praticato il primo tampone, è definitivamente guarita dal virus. Ad annunciarlo, dopo aver appreso i risultati negativi del terzo tampone, direttamente suè stata la stessa Giusy e questa volta il suo post è stato inondato da decine di auguri, invece che da insulti e minacce. «Dopo 66 giorni di quarantena è finita, grazie Gesù . Grazie Padre per me, e la mia famiglia", ha scritto sulla sua pagina di Facebook. Della rivolta del suo quartiere, della caccia all'untore che si era scatenata se ne occuparono anche le tv straniere ed il suo caso divenne uno dei simboli negativi a livello internazionale di cosa avesse scatenato ad Acerra la paura del contagio. Era lo scorso 29 marzo, una domenica. Giusy per difendersi dovette pubblicare un video su Facebook in cui rivelò di aver seguito tutte le procedure di legge. "Il sindaco non è stato informato correttamente. Io lavoravo a Livigno, quando sono tornata ad Acerra lo scorso 9 marzo ho informato i vigili ed il mio medico curante e sono stata sempre stata in casa mia, non sono mai uscita dalla mia cameretta. Poi dopo numerosi tentativi finalmente mercoledì scorso hanno praticato il tampone sia a me che a mio padre. Ed è così che solo ieri sera ho saputo di essere positiva», raccontò indignata Giusy.Ovviamente, nel suo annuncio il sindaco Raffaele Lettieri non aveva rivelato assolutamente l'identità della ragazza e di altri due contagiati, ma tanto bastò per scatenare quella folle caccia all'untore."Non dimenticherò mai quelle brutte scene, comprendo la paura, ma ci sono rimasta molto male. Ma perdono tutti. Il sindaco si è scusato con me e lo stesso hanno fatto anche i miei vicini di casa. Molti acerrani mi hanno dimostrato tutta la loro solidarietà durante questi lunghi giorni di quarantena ed io li ringrazio di cuore. Ora voglio solo tornare a lavorare, sposarmi ed aiutare gli altri", ha raccontato Giusy con voce rotta dall'emozione.