L'appello di Gabriele Mattia, contagiato dal coronavirus a 29 anni: «Anche i giovani sono vulnerabili, state a casa»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpito dalGabriele Mattia De Angelis èal coronavirus. Il 29enne hae proprio per questo ha voluto parlare ai suoi coetanei, a tutti i giovani che si sentono immuni e credono che non saranno colpiti da questa malattia che tanto spaventa.«Ciao a tutti sono Mattia un ragazzo di 29 anni si avete letto bene.. 29 ANNI perche sta merda di virus prende anche i giovani e a sto giro ha deciso di rompere le palle a me», ha scritto in un messaggio su Facebook in cui poi chiarisce: « non è una semplice influenza non ascoltate cio che dicono in tv, STRONZATE. Questa merda ti uccide dentro.. la terapia non è semplice.. perfavore rimanete in casa non dovete fare le olimpiadi risparmitevi la corsetta fatelo per i vostri cari.. siate responsabili.. i supermercati non finiscono le scorte non siamo in guerra SVEJA!».Gabriele lavorava a Canazei, in una località sciistica, ed era stato a contatto con molte persone, come tanti altri giovani era convinto di essere immune, che il virus su di lui non avrebbe avuto gravi conseguenze, ma non è stato così. Il 29enne è stato per circa 4 giorni a casa, poi le sue condizioni si sono aggravate ed è stato costretto a chiamare un'abulanza ed è arrivata la diagnosi di coronavirus.«Mentre voi decidete che pizza ordinare e che serie vedere io devo sta a combatte con mdicinali pesanti .. decide quale vena famme martorià. Datemi retta non lo auguro al peggior nemico quello che sto passando io, siate reponsabili e un minimo piu altruisti», ha poi concluso.