Coronavirus, Giorgia trapiantata e immunodepressa ha tosse e febbre da giorni: «Nessuno viene a farmi un tampone»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 15:43

Giorgiae da u. Nessuno però vuole farle un tampone. A raccontare la storia è la stessa Giorgia Benusiglio, una ragazza trapiantata di fegato che da anni è immunodepressa e si protegge perché ogni malattia potrebbe avere gravi conseguenze, ancora di più ile ha avvertito chi di dovere, ma nessuno vuole farle un tampone e lei ha deciso di denunciare quanto sta accadendo. «Perché ai vip viene fatto il tampone a casa anche se asintomatici mentre a me viene negato?», chiede in un'intervista a FanPage, spiegando che fa fatica a respirare e ha paura perché sa che se la situazione dovesse peggiorare e lei aggravarsi le cose potrebbero diventare tragiche nella sua condizione.dicendomi che in condizioni normali mi avrebbero ricoverato, ma che in questo stato di epidemia il rischio di contrarre il virus per me che ho le difese immunitarie basse era alto, e che non potevano sottopormi a tampone perché lo fanno solo in caso di ricovero». Giorgia spiega che ha dovuto contattare diversi numeri e alla fine le sono stati prescritti dei farmaci: «senza considerare che fossi trapiantata. Alcuni non potevo prenderli, ad altri sono allergica. Senza considerare il fatto che il mio compagno per comprarli sarebbe dovuto uscire e, se io fossi stata positiva e lo avessi contagiato, uscendo di casa avrebbe messo a rischio la vita delle persone».»Giorgiasi trova in una situazione critica e presumibilmente come lei anche altre persone nelle zone più calde della pandemia in Italia. Chiede aiuto, chiede alle autorità che venga fatto qualcosa.