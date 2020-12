Coronavirus in Fvg, contagio in frenata: 573 casi, tasso del 7,9 per cento. Diciotto morti, i ricoveri restano stabili Il bollettino

TRIESTE - Cala il contagio in Friuli Venezia Giulia. Oggi, domenica 13 dicembre, sono stati rilevati 573 nuovi casi in tutta la regione, per un tasso di contagio in base ai tamponi (7.194) che è sceso al 7,9 per cento, uno dei dati più bassi delle ultime settimane. Stabili i ricoveri, con 655 persone in Area medica (sabato erano 654) e 60 pazienti in Rianimazione, quando sabato erano 59. In discesa rispetto agli ultimi giorni anche il numero dei decessi, che oggi sono stati 18 in tutta la regione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 17:20

