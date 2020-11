Infermieri in azione per un codice rosso: vuole rubarla, ma sbaglia e fa partire la sirena. Arrestato

Ha visto un'ambulanza incustodita perché il personale saniatrio era intervenuto per un codice rosso in un'abitazione ed ha tentato di rubarla, ma ha azionato le sirene ed ha fatto scattare l'allarme. Protagonista del fallito colpo a Portogruaro (Venezia) un uomo che - facendosi scoprire nel maldestro quanto grave tentativo di furto - ha fatto accorrere il personale del Suem 118 che con l'aiuto dei Carabinieri lo hanno bloccato all'interno del mezzo da soccorso.

I militari hanno così arrestato in flagranza di reato l'autore del gesto che è risultato affetto da patologie psichiatriche. Il Pm di turno della procura presso il Tribunale di Pordenone, competente per territorio, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida del Gip.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 20:13

