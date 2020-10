Coronavirus, fonti da Palazzo Chigi: «Nessun coprifuoco e chiusura dei locali». Ecco però cosa potrebbe cambiare

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i. Alcune fonti da Palazzo Chigi, smentirebbero quanto circola ormai in rete da ore sulla possibile chiusura di bar e di locali e dell'istituzione di un coprifuoco. Fonti governative spiegano che non verrà indetto alcun lockdown, nemmeno parziale.Dopo il provvedimento preso dal governatore De Luca nella regione Campania sono stati molti a pensare che la decisione potesse essere estesa a tutto il paese. Il presidente ha stabilito una chiusura anticipata di bar e ristoranti per cercare di limitare la movida e arginare il più possibile il rischio di assembramenti e quindi di contagi. Molte regioni, inoltre, negli ultimi giorni hanno imposto l'obbligo della mascherina anche all'aperto in prossimità di assembramenti.Ora è atteso il nuovo Dpcm che verrà presentato dal Ministero della Salute Roberto Speranza e che porterà quasi sicuramente due novità: la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio dell’anno prossimo e l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, con un conseguente inasprimento delle pene.