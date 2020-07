Coronavirus, il focolaio nella Basilicata Covid-free cresce ancora: son 36 i migranti contagiati che erano sbarcati a Lampedusa

coronavirus

Laè tra le regioni meno colpite dall'e quando sembrava essere ormaiè finita al centro di un caso che ha dell'assurdo. È infatti arrivato a quota 36 il numero di positivi al coronavirus - in aumento rispetto a 25 di alcune ore fa - tra i migranti provenienti dal Bangladesh sbarcati a Lampedusa l'11 luglio e trasferiti in Basilicata la notte del 15 luglio e ora ospitati - in isolamento - in strutture di accoglienza di Potenza e Irsina (Matera).Lo ha reso noto la task force regionale. In totale, sono stati trasferiti in Basilicata 50 migranti: a Potenza due gruppi, uno da dieci e uno da 40 persone (nel primo gruppo tre positivi, nel secondo 23). Nel Materano sono stati trasferiti 12 migranti (dieci sono risultati positivi). Gli operatori delle strutture che li ospitano a Potenza sono stati sottoposti al tampone e sono risultati tutti negativi. Domani saranno controllati gli operatori della struttura del Materano. La task force lucana ha precisato che tutti i migranti risultati positivi «al momento dell'esecuzione dei tamponi erano asintomatici»I residenti in Basilicata attualmente positivi, invece, restano due e si trovano entrambi in isolamento domiciliare.A questi dati è seguita la polemica, dal momento che i migranti risultati positivi erano sbarcati ae poi ridistribuiti. Un'operazione che ha interessato tutta l'Italia. I controlli sarebbero arrivati solo in seguito. Qualche giorno fa in Calabria la notizia della positività degli ospiti nei centri di accoglienza aveva provocato una protesta cittadina. La popolazione era scesa in strada per protestare sulla Statale 18, che attraversa Amantea, dove erano stati trasferiti i migranti sbarcati a Roccella Jonica e positivi al Covid.«La Basilicata è stata la prima Regione Covid free in Italia. Oggi, grazie al Ministro Lamorgese e al Governo Conte, che ha chiuso gli aeroporti ma ha aperto i porti, abbiamo, solo tra gli immigrati che ci hanno 'regalato' ben 26 positivi, ed ancora si aspettano gli esiti di altri tamponi». Lo ha scritto su Facebook il sen. Pasquale Pepe, capo del dipartimento per il Mezzogiorno della Lega. «Per di più - ha aggiunto - mi dicono, e lo approfondirò per via istituzionale, che diversi di questi ospiti, nei giorni scorsi e fino a poche ore fa, andavano tranquillamente a spasso. Non è accettabile, per niente!».