Vittorio Feltri vuole lasciare Twitter: «Bordello guidato da dementi»

Vittorio Feltri vuole lasciare Twitter. L'ex direttore e giornalista di Libero, infatti, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro il social network, definendolo un «bordello guidato da dementi».



«I miei cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché» - il tweet di Vittorio Feltri - «Pertanto chiedo di togliermi da questo bordello guidato da dementi. Via, me ne vado».

I miei Cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché pertanto chiedo di togliermi da questo bordello guidato da dementi. Via, me ne vado. — Vittorio Feltri (@vfeltri) October 18, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Ottobre 2020, 21:28

