Sì alle visite tra congiunti anche fuori dalla regione: la decisione a sorpresa

Ilaria e Nicolas sono i protagonisti di una storia d'amore che ha resistito al sisma e che ora deve fare i conti con le limitazioni del covid-19. Entrambi 25enni, lei è di Arquata del Tronto, lui di Preci: neanche 40 chilometri di distanza, ma un confine regionale - tra Marche e Umbria - che l'emergenza coronavirus ha reso invalicabile. Così, i due ragazzi, dopo 60 giorni di quarantena si sono dati appuntamento al confine tra, tra Forza di Presta e Castelluccio di Norcia.Un abbraccio, un bacio e una foto per immortalare il momento, poi ognuno è tornato a casa propria, in attesa di nuove disposizioni governative. «Dopo il sisma - hanno raccontato Ilaria Cortellesi e Nicolas Giordani all'Ansa - ci mancava soltanto l'emergenza sanitaria: la nostra relazione in questi anni è stata davvero messa a dura prova».Ilaria, che studia Mediazione linguistica internazionale alla Sapienza di Roma, vive insieme alla sua famiglia in una casetta Sae, ad Arquata. Nicolas, invece, lavora in un prosciuttificio di Preci. Gli incontri a singhiozzo, o comunque regolati da rigide disposizioni normative, sono iniziati per loro tre anni e mezzo fa. Precisamente dopo la scossa di terremoto del 30 ottobre 2016. «Prima del sisma - ha raccontato Ilaria - vivevo nella piccola frazione di Capodacqua. Poi, da sfollati, con la mia famiglia ci siamo trasferiti in un albergo di San Benedetto del Tronto. Le strade erano tutte interrotte e Nicolas era costretto a fare un giro immenso per raggiungermi al mare: impiegava più di due ore». «Poi è arrivato il momento della riapertura a fasce orarie della Tre Valli umbre e della galleria San Benedetto: in quella fase - scherza Ilaria - i nostri incontri erano scanditi da una sorta di coprifuoco, pena non poter ritornare nelle proprie abitazioni». Infine la pandemia. «Dal giorno in cui il governo ha vietato gli spostamenti, non ci siamo più visti. Abbiamo voluto rispettare le regole - racconta ancora Ilaria all'Ansa - dall'8 marzo è stato possibile ri-congiungersi, come ho scritto su Instagram, soltanto qualche giorno fa, dato che adesso gli spostamenti dentro la propria regione non sono vietati». In questi lunghissimi giorni a distanza, come per molti, un ruolo fondamentale lo hanno avuto le videochiamate. Ma Ilaria e Nicolas attendono il momento di potersi riabbracciare dal vivo. Per restare insieme a lungo, o almeno - parafrasando la celebre formula - finchè decreto non li separi.