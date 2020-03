Coronavirus, festa di compleanno nell'ospedale da campo di Piacenza: medici e infermieri portano la torta a un paziente

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video, pubblicato sui social mostraa lavoro nella struttura allestita per l'emergenza coronavirus, che portano una torta a uno dei pazienti che proprio oggi compie gli anni.Un compleanno decisamente duro: lontano dalla famiglia, con la paura della malattia, ma anche in questa situazione difficile gli opertori sanitari hanno voluto regalare un sorriso a uno dei loro pazienti portandogli una torta e facendogli gli auguri. Bruno è riuscito in questo modo ha ritrovare un po' di normalità, un sorriso, una picola gioia in un periodo nero per tutto il nostro paese.Ben protetti, con tute e mascherine i medici hanno cantato "tanti auguri a te" facendo commuovere Bruno. L'esercito a Piacenza ha allestito a tempo di record (appena 72 ore), in piena emergenza, un ospedale da campo militare attrezzato con 40 posti letto, di cui 3 di terapia subintensiva. Ma i medici e gli infermieri che ci lavorano non hanno dimenticato l'aspetto più importante della loro professione, l'umanità.