Coronavirus, Fauci a In Onda: «In autunno possibile seconda ondata in Nord Italia» - Anteprima

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con il freddo, negli Stati Uniti oppure anche, in inverno,a,, non l'inevitabilità, bensì la possibilità». Sono le parole di, l'autorevole immunologo della, nel corso di un'intervista adche verrà trasmessa stasera alle 20.30 su La7.ha sottolineato che gli Stati Uniti s trovano «ancora nel bel mezzo della prima ondata, la curva non si è mai veramente abbassata. Quando si parla della seconda ondata, si parla di una seconda crescita: noi non ci troviamo in questa situazione, noi non siamo neppure usciti dalla prima ondata. Noi siamo veramente nei guai».Parlando poi dei Paesi, come l'Italia, in cui la curva è scesa,ha detto che un ritorno ad una nuova crescita dei contagi «è possibile. Sicuramente questo è uno scenario verosimile, soprattutto, in autunno e in inverno la situazione potrebbe complicarsi. Inevitabilmente potrebbe sovrapporsi la stagione dell'influenza, potremmo assistere a una recrudescenza di casi e questo potrebbe complicare il quadro».