Fase 3 al via: cosa si può fare e cosa ancora no

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 23:19

Dad. La nuova fase segna la riapertura dei centri estivi, anche per l'età da nido ovvero da 0 a 3 anni. Riprendono gli spettacoli con alcune cautele, sale da giochi e sale bingo. Anticipate invece al 12 le partite in calcio con la disputa della Coppa Italia.Ricominceranno gli spettacoli, ma con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Riapriranno le attività di sale giochi, sale scommesse sale bingo, a condizione che le regioni abbiano controllato la compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica. Il 25 giugno riprenderanno gli sport di contatto amatoriali, anche in questo caso compatibilmente con l'andamento dell'epidemia.Si sposta al 14 luglio l'apertura di locali e discoteche, così come i viaggi su crociere.