Coronavirus, Excel va in tilt e perde 16mila contagiati: caos e polemiche nel Regno Unito

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 22:54

Undelha causato la perdita di 16mila casi di nel Regno Unito. Nel Paese sono scoppiate le polemiche per i conteggi sbagliati e per la difficoltà di rintracciare i contatti dei contagiati. Come riferisce il Daily Mail, il paradossale errore sarebbe stato causato da uncontenente i risultati di laboratorio che ha raggiunto le dimensioni massime e non è stato aggiornato.Ciò significa che, oltre ai numeri già diffusi, esistono 15.841 casi aggiuntivi con date campione tra il 25 settembre e il 2 ottobre. La situazione caotica ha spinto ilsul banco degli imputati, ma il dicastero ha risposto puntando il dito contro i gestori dell': «Segnaliamo i dati quando li inviano», ha detto un funzionario a Sky News, aggiungendo che il problema è stato risolto e, grazie agli "sforzi aggiuntivi" deis durante il fine settimana per rintracciare i contatti, migliaia di persone che sono state potenzialmente esposte al virus sono state informate e invitate ad autoisolarsi.Anche se il problema tecnico ora è stato risolto, non è chiaro quanti casi di quel periodo siano stati inclusi nella cifra di sabato. È ipotizzabile che i report nei prossimi giorni includano alcuni di questi casi aggiuntivi. «Se questo è un ritardo nella segnalazione, è già abbastanza grave, ma se ci sono stati ritardi nell'inserimento di questi casi nel database dei test e delle tracce dell'NHS, ciò può avere gravi implicazioni per la diffusione della malattia», ha dettoaccademico presso la Loughborough University.