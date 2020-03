Coronavirus, esami del sangue a 120 euro per scoprire il contagio: bloccato centro diagnostico

Offriva sul web esami del sangue a 120 euro per scoprire la presenza del coronavirus. È quanto ha scoperto l'Asl Napoli 2 Nord e il Nas dei Carabinieri che hanno «bloccato» un centro diagnostico del Napoletano, individuato dopo la segnalazione di un giornalista.



Con un post sul web, prontamente rimosso, si pubblicizzava l'esame - non un tampone, «effettuabile in Campania esclusivamente all'Ospedale Cotugno», si leggeva nel testo - in grado di far sapere, attraverso la ricerca degli anticorpi, se il soggetto era o meno entrato in contatto con la malattia. Nel post anche il numero di cellulare per prenotare l'esame che poteva anche essere eseguito attraverso un prelievo a domicilio. Secondo quanto si è appreso numerose sono state le telefonate pervenute su quel cellulare per sottoporsi all'esame ma Asl e Nas sarebbero arrivati prima che venisse eseguito anche un solo prelievo. I carabinieri stanno facendo ulteriori accertamenti e non si esclude che al direttore sanitario venga notificata una diffida. Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA