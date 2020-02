Coronavirus, l'Enac precisa che i biglietti aerei dei voli cancellati saranno rimborsati

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Febbraio 2020, 16:24

Chi ha prenotato unma non potrà partire a causa delle cancellazioni del volo (legate alle restrizioni disposte da alcuni Paesi per la paura da contagio delo a causa del blocco del volo per disposizione delle autorità) avrà ildel prezzo del biglietto. Lo precisa l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) in una nota.«A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporreall'accesso di passeggeri provenienti dall'Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l'espansione dellal'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, fornisce le informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta ""», si legge nella nota.«I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito ladel volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo• hanno diritto aldel prezzo del biglietto da parte del vettore;• non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore».