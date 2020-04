Coronavirus, in Emilia-Romagna calano i contagi ma aumentano i ricoverati in terapia intensiva

In Emilia-Romagna «i dati da qualche giorno sono tutti in riduzione. Oggi, per quanto riguarda l'aumento dei positivi (212), abbiamo il dato migliore degli ultimi 6 giorni». Lo ha detto Sergio Venturi, commissario regionale ad acta per l'emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, nel quotidiano bollettino pomeridiano via Facebook. Lo stesso commissario regionale ha sottolineato che l'unico dato in lieve controtendenza riguarda le terapie intensive, con due ricoveri in più rispetto a ieri. Sui decessi, invece, il commissario ha spiegato che l'età media è di 81 anni.



A Piacenza si è registrato un aumento più alto di casi positivi, 75, rispetto alle altre province dell'Emilia-Romagna, ma secondo il commissario regionale ad acta per l'emergenza Coronavirus, Sergio Venturi, la situazione «è sotto controllo e non c'è da preoccuparsi, perché stiamo andando a cercare il virus nelle case delle persone e nelle Cra». Venturi, nel suo bollettino di aggiornamento quotidiano su Facebook, ha spiegato che i piacentini sono nelle condizioni in cui era Reggio Emilia 15-20 giorni fa. «I reggiani erano preoccupati, avevano molti casi in più ogni giorno, ma perché si recuperavano i ritardi e si entrava nelle case protette. La malattia stava dando più respiro e quindi andavamo ad aggredire noi il virus». Il commissario regionale ha poi sottolineato che a Piacenza «i due terzi di questi nuovi casi riguarda persone nelle case protette senza sintomi, l'altro terzo persone che erano già in isolamento a casa e sono risultate positive al tampone».

Parlando della ripresa delle prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti, nel suo bollettino di aggiornamento quotidiano via Facebook, il commissario regionale per l'emergenza, Sergio Venturi, ha detto che bisognerà comunque fare «molta attenzione». «Testeremo chi entra negli ospedali per i ricoveri - ha spiegato - e chiedo attenzione a chi va a visitare i propri congiunti, ovviamente bisognerà indossare i dpi». Venturi ha poi aggiunto che «si stanno studiando anche delle misure più restrittive, perché non vogliamo che arrivino positività negli ospedali».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 22:34

