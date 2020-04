Coronavirus in Emilia-Romagna, 56 nuovi morti e 307 guariti rispetto a ieri. I positivi sono 22.867

I test effettuati sono 129.530 in totale, 4.614 in più rispetto a ieri. Calano le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (complessivamente 9.141, 63 in meno rispetto a ieri). Sono 283 i pazienti in terapia intensiva: sei in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-22). Le persone complessivamente guarite salgono a 6.266 (+281): 2.162 'clinicamente guarite', divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 4.104 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



Le buone notizie arrivano dalla provincia di Modena: Sergio Venturi, commissario regionale per l'emergenza, ha sottolineato come i dati dimostrano chiaramente una flessione del contagio. Nel frattempo, la Regione sta aumentando i posti letto per i pazienti Covid-19: sono 4.696 in totale, di cui 4.184 ordinari e 512 di terapia intensiva.



Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.393 a Piacenza (24 in più rispetto a ieri), 2.887 a Parma (74 in più), 4.352 a Reggio Emilia (34 in più), 3.411 a Modena (21 in più), 3.466 a Bologna (81 in più), 356 le positività registrate a Imola (1 in più), 787 a Ferrara (16 in più).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 19:11

