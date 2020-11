Coronavirus, il dottor Rappuoli: «Anticorpi monoclonali pronti da marzo 2021»

Coronavirus, una buona notizia sul fronte degli anticorpi monoclonali. La sperimentazione prosegue con risultati eccellenti e il dottor Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca, ha annunciato: «Se non ci saranno intoppi, li potremo avere già a marzo 2021».

Leggi anche > Coronavirus in Italia, Crisanti sul vaccino: «Non si vedrano gli effetti prima di 12 mesi»

«Le nostre previsioni sono di avere questo monoclonale pronto per l'uso a marzo 2021. Per ora tutte le cose stanno andando secondo queste tempistiche, è chiaro che noi stiamo facendo ricerca e sviluppo, ed in questo settore bisogna sempre sapere che i fallimenti ed i ritardi sono sempre possibili ma cerchiamo di evitarli» - ha spiegato Rino Rappuoli in occasione della consegna del Pegaso d'oro da parte della Regione Toscana - «Tls prevede di produrre qualche milione di dosi l'anno negli stabilimenti di Menarini. La tecnologia e la ricerca generano prodotti ed i prodotti generano posti di lavoro qualificati. Se investiremo bene, riusciremo a costruire una catena su queste basi con cui creare molti posti di lavoro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA