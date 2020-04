Coronavirus, il dossier dell'Inail: tutela per chi si ammala sul lavoro, assunzioni per medici e infermieri

Fin dall'inizio dell'epidemia da coronavirus (Sars-CoV-2), l'Inail ha potenziato le attività di comunicazione, veicolando quotidianamente le informazioni e gli aggiornamenti relativi all'emergenza sanitaria anche attraverso il linguaggio multimediale, più vicino alle abitudini e alle esigenze dei cittadini. È quanto si legge nel Dossier Inail speciale Covid 19, diffuso oggi.



Per rendere più fruibili i contenuti delle misure adottate dal governo e dalle autorità sanitarie e raccontare al meglio gli effetti dei provvedimenti sulle vite delle persone e sulle attività dell'Istituto, sono stati realizzati e pubblicati sul portale video informativi, videotutorial, news, videonews e podcast. Voci, testimonianze, immagini e filmati che intendono offrire una sintesi chiara ed efficace dell'impegno delle istituzioni e di quanti operano in prima linea per permettere al Paese di superare questo periodo 'straordinario'.



Con la circolare 13 del 3 aprile 2020 Inail ha garantito agli assicurati, in caso di infezione sul lavoro, la piena tutela, come per gli altri infortuni o malattie sul lavoro. Per garantire la sicurezza ai lavoratori nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista al partire dal 4 maggio, l'Istituto ha elaborato un documento tecnico con le indicazioni sulle misure di contenimento e di prevenzione del contagio da nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro.



In base al decreto legge Cura Italia (17 marzo 2020 numero 18), l'Inail ha acquisito la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi). In qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, il 2 aprile scorso, l'Istituto ha bandito una procedura straordinaria per il reclutamento di 200 medici e 100 infermieri, in base alle previsioni contenute nell'articolo 10 dello stesso decreto. Inoltre, in attuazione dell'articolo 43, sono stati trasferiti 50 milioni di euro a Invitalia, (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa), destinati alle aziende per potenziare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le altre iniziative intraprese, l'attivazione dei servizi di supporto psicologico per gli operatori sanitari, realizzata in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.



Nel dossier l'Inail ricorda come le infezioni da Covid-19 avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo è la circolare Inail numero 13 del 3 aprile 2020, con cui l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati. L'emergere di nuove infezioni provocate da Covid-19 ha spinto l'Istituto a garantire la piena tutela degli assicurati già a partire dal periodo di quarantena.



OPERATORI SANITARI L'ambito della tutela Inail riguarda, nell'attuale emergenza sanitaria, innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio ma anche altre categorie in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia e gli operatori del trasporto infermi. La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficile. In tali situazioni la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali. Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere.



Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza, è ammesso anche l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica. La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020 e per le revisioni su istanza di parte o su richiesta dell'Istituto, come disposto dal Decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo.



BETTONI: PIENA TUTELA Il presidente dell'Inail Franco Bettoni è intervenuto sul tema spiegando come: «Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell'Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici, ci siamo già attiva- ti per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio», ha aggiunto Bettoni, che ha sottolineato anche come l'emergenza coronavirus abbia «riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio». Per il presidente dell'Istituto, infatti, «la recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus».



Nel dossier l'Inail ricorda che è disponibile sul portale istituzionale il documento tecnico elaborato dall'Istituto con le indicazioni sulle misure di contenimento e di prevenzione del contagio da nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista al partire dal 4 maggio. La pubblicazione è stata approvata dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile. Il presidente e il direttore generale, Franco Bettoni e Giuseppe Lucibello, nella prefazione del documento, hanno sottolineato il ruolo dell'Inail, che «anche in questo momento di emergenza, ha messo in atto iniziative con l'obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori, nell'ambito delle sue diverse funzioni, assicurativa, riabilitativa, di prevenzione e di ricerca».



IL DOCUMENTO La prima parte del documento riguarda una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, oltre all'impatto che deriva dall'aggregazione sociale anche verso terzi. Nella seconda parte un focus sull'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, in linea con il 'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavorò, sottoscritto dalle parti sociali e dalle associazioni di categoria il 14 marzo 2020.



Il decreto legge Cura Italia ha attribuito all'Inail, in via straordinaria, la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) che saranno prodotti, importati o immessi in commercio fino al termine dell'emergenza coronavirus. I dpi devono garantire il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti. La deroga riguarda solo ed esclusivamente la procedura di validazione e la relativa tempistica. Un video informativo disponibile sul portale dell'Istituto riassume le modalità per inviare la richiesta e i dispositivi compresi nel provvedimento.



INAIL RISPONDE Nella sezione Supporto del portale sono a disposizione dell'utenza le risposte alle domande più frequenti (faq) e il servizio 'Inail risponde', che consente l'invio di richieste attraverso un form strutturato. Online anche le istruzioni operative e il facsimile dell'autocertificazione. Nell'ambito delle misure poste in essere per il contenimento dell'epidemia da Covid- 19, l'Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, ha bandito il 2 aprile scorso, una procedura straordinaria per il reclutamento di 200 medici e 100 infermieri, in base alle previsioni contenute nell'articolo 10 del decreto legge Cura Italia (17 marzo 2020 n. 18). È stato possibile candidarsi tra l'8 e il 18 aprile.



MEDICI E INFERMIERI PER SEI MESI I rapporti con i medici e gli infermieri saranno regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per il perdurare dello stato di emergenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Il contingente di 200 medici è stato ripartito in sette branche specialistiche: medicina interna, infettivologia e pneumologia (50 po- sti), chirurgia generale e ortopedia (45), psichiatria (20), medicina legale (38), medicina del lavoro (38), fisiatria (6), igiene, medicina preventiva e medicina del lavoro (3 posti). I candidati hanno avuto la possibilità di compilare e inviare la dichiarazione di disponibilità, utilizzando l'applicazione informatica presente sul sito dell'Inail, previa registrazione. Nella dichiarazione era ammessa la preferenza per una sola regione.



Le candidature sono all'esame delle strutture centrali e regionali Inail in base all'ordine di ricezione assegnato dalla procedura informatica. In attuazione dell'art. 43 del decreto Cura Italia, che ha varato misure straordinarie per contenere la pandemia da coronavirus, l'Inail ha trasferito a Invitalia 50 milioni di euro che saranno erogati alle aziende per potenziare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.



I fondi potranno essere utilizzati anche per sostenere il processo di riconversione industriale delle aziende impegnate nella produzione di nuovi dispositivi. Questa misura si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto che autorizza il commissario straordinario, attraverso Invitalia, a erogare 50 milioni di euro alle imprese produttrici per assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (dpi) e di quelli medici necessari per fare fronte all'emergenza.



Il direttore generale dell'Istituto, Giuseppe Lucibello, intervenendo sulle risorse erogate ha detto: «Considerata la gravità della situazione dopo l'approvazione del decreto ci siamo subito messi in campo, per effettuare il trasferimento dei fondi a Invitalia nel più breve tempo possibile. È un modo concreto per garantire livelli di protezione adeguati ai lavoratori sostenendo la continuità dei processi produttivi delle imprese, come prevede anche il protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto il 14 marzo da sindacati e associazioni di categoria». Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 19:33

