Coronavirus, dopo le polemiche arriva la “pace della pizza” tra Italia e Francia da Sorbillo

Prima le scuse dell'emittente televisiva, poi quelle, altrettanto doverose, dell'ambasciata francese in Italia. Alla presenza di, ministro degli Esteri, e di, ambasciatore francese a Roma, è stata suggellata la “”.Nella pizzeria di, nella centralissima piazza Augusto Imperatore,ha incontrato l'ambasciatore francese, che gli ha presentato di nuovo le scuse ufficiali per il video sulla “” realizzato da una trasmissione satirica di Canal Plus. Dopo le scuse di rito, Di Maio e Christian Masset hanno mangiato insieme una pizza, appositamente preparata dal celebre pizzaiolo napoletano.