Coronavirus, il governo chiude le discoteche in tutta Italia da domani. Movida, obbligo mascherina dalle 18 alle 6

Discoteche, arriva la chiusura dopo l'impennata dei contagi di Covid-19. Stop alle deroghe delle Regioni: dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop. È quanto deciso dal Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni. La riunione di coordinamento tra governo e regioni, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, era stata convocata per decidere le misure per discoteche e sale da ballo. Presenti il ministro della Salute Roberto Speranza e quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, oltre ai governatori Bonaccini, Zaia, Cirio, Toma, Toti, Fedriga, i vicepresidenti Armao e Bonavitacola e diversi assessori. Secondo quanto si apprende, al fine contenere la diffusione del Covid 19 l'esecutivo potrebbe optare per la chiusura delle discoteche in tutto il Paese. C'è inoltre «l'impegno dell'esecutivo a sostenere il settore» dal punto di vista economico, spiegano fonti di governo.



Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Oltre alla chiusura delle discoteche arriva una nuova stretta anti-coronavirus del Governo che prende di mira i rischi legati alla movida. La misura che impone «sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale» è prevista da un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.



All'incontro in videoconferenza tra governo e regioni, convocato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza e quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, oltre ai governatori Bonaccini, Zaia, Cirio, Toma, Toti, Fedriga, i vicepresidenti Armao e Bonavitacola e diversi assessori.



GESTORI IN RIVOLTA Col nuovo stop per l'aumento dei contagi da Covid per le discoteche «sono a rischio quattro miliardi di euro». A tanto ammonta il fatturato annuale di questi esercizi in Italia secondo le stime del Silb (il sindacato italiano locali da ballo). «Ad oggi solo il 10% dei circa 3.500 locali ha riaperto ed è questo che crea problemi? Da domani si rischierà di più con l'abusivismo», dice Gianni Indino, presidente del Silb Emilia-Romagna. Dal Governo, aggiunge, «finora non è arrivato un euro: ora chiederemo compensazioni, anche Iva al 4% e Cig ai nostri lavoratori». Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 19:07

